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Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Происшествия

В Кузбассе на поверхность подняли тела только троих погибших в шахте "Листвяжная". По сообщению экстренных служб, работающих на месте трагедии, работа продолжается.

Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Под землёй остаются десятки погибших.

"Подняты три тела", — заявили спасатели.

Кроме этого, стало известно, что число получивших травмы в момент трагедии в разработке достигло 57 человек.

"Травмы получили 52 шахтёра и пять горноспасателей", — уточнили в экстренных службах РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии на шахте в Кемеровской области. В результате ЧП погибли 52 человека: 46 горняков и шестеро спасателей. По официальной версии, в выработке действительно произошло сильное задымление, но часть экспертов считают, что это мог быть взрыв метана.

По заявлению официальных представителей Ростехнадзора, в течение 2021 года на "Листвяжной" была зафиксирована почти тысяча нарушений. В 2017 году ЧП обернулось гибелью одного сотрудника.

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Число погибших растет, выживших пытаются найти. ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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