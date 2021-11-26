Ростехнадзор: на шахте "Листвяжная" за год выявили почти тысячу нарушений

На шахте "Листвяжная", где погибли 52 человека, в течение только 2021 года выявили 914 нарушений, заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. По его словам, работу предприятия приостанавливали девять раз.

Как подчеркнул Виль, на предприятии "висели" миллионные штрафы. Предыдущее ЧП также закончилось трагедией: погиб один человек.

"Проверки "Листвяжной". В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года", — написал Виль в своём Telegram-канале.

Представитель Ростехнадзора призвал не торопиться с выводами и дождаться официального заключения комиссии.

Напомним, о ЧП на шахте в Кузбассе сообщили вчера днём. Сначала появилась информация, что в шахте началось задымление и пострадавших нет. Как выяснилось позже, страшная трагедия унесла жизни 52 человек. Погибли 46 горняков и шестеро спасателей, которые прибыли на помощь. По официальной версии, в выработке действительно произошло сильное задымление, но часть экспертов считают, что это мог быть взрыв метана.