Пять человек пострадали в ДТП со "скорой" в Иванове

В Иванове пять человек пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи 23 ноября.

Как сообщили ТАСС в областном управлении МВД, авария случилась около 7.30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Громобоя. Там "скорая" столкнулась с Ssang Yong, после чего съехала с дороги и врезалась в каменный забор.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, направлявшийся в госпиталь, выехал на перекрёсток на красный свет.

В результате ДТП ехавшим в "скорой" врачу, фельдшеру и пациентке потребовалась госпитализация.

Согласно сведениям городской подстанции скорой помощи, их доставили в Ивановскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Пострадали также водители обеих машин. Они пока остаются на месте происшествия.

Сообщается, что в ликвидации последствий аварии задействовали 16 человек и пять единиц техники. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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