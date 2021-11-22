Трое детей умерли от отравления в Ростовской области

Обстоятельства гибели детей от отравления выясняют следователи в Ростовской области.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в Октябрьском районе. 21 ноября правоохранители получили сообщение из ФАПа станицы Бессергеневской о том, что в одном из домов обнаружено тело семилетней девочки. Её восьмилетнюю сестру доставили в медучреждение с симптомами отравления, где она умерла.

Еще двух детей и двух взрослых доставили в реанимацию с такими же симптомами.

22 ноября источник РИА Новости сообщил о гибели одного из госпитализированных детей – шестилетней девочки.

В настоящее время в больнице остаются её восьмилетний брат и родители.

В связи с гибелью детей следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сотрудники СКР выяснили, что погибшие дети воспитывались в приёмной семье.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с произошедшим в станице Бессергеневской. Сотрудники прокуратуры планируют, в частности, дать оценку действиям родителей погибших детей.

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