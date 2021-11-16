В Казани 11 человек отравились метанолом и оказались в больнице

Представитель министерства здравоохранения Татарстана сообщил, что одиннадцать молодых людей поступили в больницу в Казани с признаками отравления метанолом.

Он рассказал, что отравившиеся пациенты — 1999-2000 годов рождения. В настоящий момент состояние троих из них медики определяют как тяжёлое.

"Одиннадцать человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии", — передаёт информационное агентство РИА Новости слова представителя.

Ранее в Оренбургской области правоохранители обнаружили склад с контрафактным алкоголем, от отравления которым погибли 14 человек. Отмечается, что при обыске там изъяли 1279 стеклянных и пластиковых пол-литровых бутылок с алкоголем, не имеющих предусмотренной законодательством маркировки.

Pravda.Ru писала, что в Адамовском, Домбаровском и Яненском районах Оренбургской области были зафиксированы случаи отравления алкоголем,14 пострадавших скончались.

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