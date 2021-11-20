Жительница Кубы заявила, что футболист Марадона изнасиловал её 20 лет назад

Жительница Кубы Мавис Альварес заявила в суде, что аргентинский футболист Диего Марадона изнасиловал её 20 лет назад, когда она была несовершеннолетней.

После её иска суд в Аргентине организовал слушания по делу о торговле людьми. По словам кубинки, в 16 лет она была вынуждена провести больше двух месяцев с Марадоной. При этом женщина просит привлечь к ответственности людей из его окружения, передаёт газета Infobae.

"Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и Марадона не хотел ей открывать. Он мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не говорила, а затем надругался надо мной", — вспоминает Альварес.

Она также добавила, что на Кубе футболист лечился от наркотической зависимости. Несмотря на это, Марадона, утверждает женщина, употреблял запрещённые вещества, пил алкоголь и регулярно проявлял жестокость по отношению к ней.

Напомним, известный спортсмен умер 25 ноября прошлого года.

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