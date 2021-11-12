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Из первых рук: Доставка мигрантов в ЕС - прибыльный бизнес

Общество

Сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки прибыли в ЕС в последние годы. Как им удаётся совершать такое путешествие?

Из первых рук: Доставка мигрантов в ЕС - прибыльный бизнес

Об этом в интервью RT рассказал человек, который самолично занимается "торговлей людьми из Боснии и Герцеговины".

"Это своего рода эстафета, когда мигрантов передают от одной группы контрабандистов к другой, когда они пробираются через Балканы", — сказал мужчина, назвавшийся корреспонденту издания Максом.

Макс рассказал, что его команда подбирает людей, которые пересекают границу из Сербии, недалеко от боснийского города Биелина, и помогает им преодолеть около 340 км, чтобы добраться до города Казин на границе с Хорватией, которая является государством-членом ЕС.

Группы, в которых от пяти до двадцати просителей убежища, перевозятся ночью через некоторые лесистые районы. Мигранты добираются до Боснии и Герцеговины через Сербию. Иногда — на грузовиках. Это трудная дорога. Случается, что с этими людьми обращаются очень плохо, обманывают, грабят и бросают посреди дороги", — говорит контрабандист.

Для мигрантов, по его словам, маршрут вдоль Адриатического побережья проще, чем через Болгарию по Черному морю:

"Из Турции их перевозят в Болгарию. Если их там поймают, их отправят обратно в Турцию, потому что нет законов о предоставлении убежища, позволяющих им оставаться там”.

Те мигранты, которые проникают в ЕС через Хорватию, хотят жить в Германии. Когда они добираются туда, "дело сделано” — их помещают в центры временного убежища и в конечном итоге дают вид на жительство.

"Люди просто выбрасывают свои удостоверения личности, чтобы их нельзя было депортировать, так как немецкие власти не знают, откуда они родом”, — объяснил Макс, добавив, что за последние несколько лет он перевозил мигрантов из разных стран — из Алжира, Туниса, Египта".

Мигранты
Мигранты

Когда его спросили, обеспокоен ли он тем, что среди них могут быть преступники, желающие совершить теракты в Европе, он ответил:

"Мы не можем знать, кто есть кто; когда вы смотрите на них, они выглядят в основном бедными и не похожи на террористов.

Эти люди в отчаянии, поскольку они пытаются убежать от конфликтов в своих родных странах, но им запрещено легально въезжать в ЕС. Они теряются; их отправляют обратно и возвращают снова несколько раз, когда их ловят, причем некоторые из них находятся в бегах в течение трех-четырех лет.

Хоть наша работа и вне закона, по крайней мере, мы им помогаем".

Макс признался, что стал торговцем людьми, потому что за это платили гораздо больше, чем за любую легальную работу, которую он мог получить в Боснии и Герцеговине:

"Это от 300 до 500 евро на человека.

Но это определенно не самый беззаботный способ зарабатывать на жизнь. Адреналин, страх, полиция, беспилотники, аресты… Многих моих друзей поймали во время транспортировки мигрантов. Мигрантов отправили обратно, и они (друзья) отправились в тюрьму”.

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