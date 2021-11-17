СМИ: экс-помощник министра финансов РФ погиб при взрыве в Волгограде

Обстоятельства гибели бывшего помощника главы Минфина РФ Михаила Коробкина выясняют следователи в Волгограде.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, Коробкин погиб при попытке разобрать некий предмет.

"Предварительно установлено, что в доме в Советском районе при попытке демонтажа некого предмета произошла детонация", — заявил собеседник агентства.

Согласно сведениям телеграм-канала Baza, на месте происшествия обнаружены предметы, похожие на патроны времен Великой Отечественной войны, а также порох. Сообщается, что Коробкин был коллекционером оружия.

По словам источника в экстренных службах, в настоящее время следователи проводят проверку в связи с гибелью экс-помощника министра финансов.

Официальных комментариев правоохранителей по поводу произошедшего в Волгограде пока нет.

Напомним, Михаил Коробкин был помощником главы российского Минфина Антона Силуанова до 2019 года.

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