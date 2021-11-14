Резня в тюрьме Эквадора: зеки сутки не впускали полицию

Беспорядки, вспыхнувшие в пятницу вечером в одной из самых крупных тюрем Эквадора, закончились массовой резнёй.

По данным на утро воскресенья, погибли 68 человек.

По сообщениям местных СМИ, причиной смертоносного насилия стало соперничество банд. Известно, что в тюрьме содержатся заключенные из печально известной банды Лос-Чонерос, которая якобы связана с могущественным картелем Синалоа в Мексике.

Эпицентром хаоса стало второе отделение тюрьмы, в котором содержится около 700 заключенных.

В интернете распространяются видеоролики, которые, как утверждается, были записаны самими заключенными. На кадрах видно, как члены банды пытаются сжечь тела своих соперников прямо в тюремном коридоре. Тела, лежащие в лужах крови, были сложены вместе с каким-то мусором и подожжены. Некоторые заключенные ходили среди мертвых и все еще били их большими палками.

Полиция вошла в здание только в субботу утром. Офицеры не могли сделать это раньше, заявила начальник полиции Эквадора Таня Варела во время пресс-конференции, добавив, что любые поспешные действия только ухудшили бы ситуацию.

По сообщениям СМИ, офицеры обнаружили оружие и дюжину динамитных шашек.

К слову, это не первый бунт такого масштаба в ИК Литорал: в сентябре там в результате массовых беспорядков погибли 119 человек.

Напомним, аналогичный бунт зеков в России произошёл в апреле 2020 года в Ангарске Иркутской области:

Бунт в Ангарской колонии: факты, версии, домыслы

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