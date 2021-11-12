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СК возбудил уголовное дело после убийства имама в Дагестане

Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства имама в дагестанском селе Аметеркмахи Акушинского района.

СК возбудил уголовное дело после убийства имама в Дагестане

Как говорится в сообщении на сайте СК РФ, дела возбуждены по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

"По данным следствия, сегодня в селе Аметеркмахи в Республике Дагестан произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним жителем села и имамом мечети, который длительное время не находил разрешения. Прибыв к домовладению матери потерпевшего, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего имам был убит, два человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Ранее в дагестанском селе Аметеркмахи Акушинского района устроили стрельбу, в результате которой погиб имам мечети.

Сообщалось, что были ранены ещё два человека. При этом стрелявший ликвидирован, однако его личность остаётся неизвестной. Предполагается, что конфликт произошёл из-за земельного спора.

 

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Автор: Максимс Краюшкинс
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