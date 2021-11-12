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Во время стрельбы в Дагестане убили имама местной мечети

Происшествия

В дагестанском селе Аметеркмахи Акушинского района устроили стрельбу, в результате которой погиб имам мечети, сообщает ТАСС. 

Также известно, что были ранены ещё два человека, сейчас они находятся в больнице. При этом стрелявший ликвидирован, однако его личность остаётся неизвестной. Предполагается, что конфликт произошёл из-за земельного спора.  

Ранее председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Герой России Сергей Липовой предложил назвать одну из улиц города Каспийска именем Героя России генерала армии Виктора Казанцева. Инициатива прозвучала во время визита делегации "Офицеров России" в Республику Дагестан.

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Массовые зачистки кланов в Дагестане
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова
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