Ещё один сотрудник со съёмок фильма "Ржавчина" Болдуина был госпитализирован

Ещё один член съёмочной группы фильма "Ржавчина", в ходе работы над которым от выстрела Алека Болдуина трагически погибла оператор Галина Хатчинс, был госпитализирован. Информация об инциденте появилась в Daily Mail.

На этот раз в больнице оказался осветитель и монтажник съёмочной группы, Джейсон Миллер. Причиной его госпитализации стал укус ядовитого паука-отшельника. Насекомое укусило Миллера, когда тот разбирал декорации в американском штате Нью-Мексико. Спустя несколько дней у пострадавшего началось заражение крови и некроз тканей руки.

Сейчас монтажнику оказывают помощь медики. Они уже провели Джейсону Миллеру ряд сложных операций для того, чтобы спасти его руку.

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