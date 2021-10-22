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Болдуина ждёт суровое наказание после убийства на съёмках фильма, заявил юрист

Происшествия

Алек Болдуин получит не меньше 20 лет тюремного заключения за убийство оператора на съёмках фильма в США. Об этом заявил юрист-международник, член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк Валерий Ванин, рассуждая в интервью Pravda.Ru о возможном наказании для актёра.

Болдуина ждёт суровое наказание после убийства на съёмках фильма, заявил юрист

По его словам, основная задача правоохранителей — доказать наличие или отсутствие умысла. Юрист подчеркнул, что преступление с одной жертвой могло бы показаться случайным, однако во время стрельбы был ранен ещё один человек.

"Если преступление неумышленное, тогда он может ограничиться 20 годами, но по этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, если судить будут в Нью-Мексико. В случае умышленного убийства актёра, скорее всего, приговорят к смертной казни. Болдуин — известная личность, адвокатам не удастся по-тихому совершить какую-то сделку с прокуратурой, со следствием. К этому будет приковано внимание всех штатов, всего мира. И правосудие вынесет приговор, невзирая на лица", — отметил Ванин.

Он добавил, что в США очень жёсткое законодательство, поэтому суровый приговор ожидает голливудскую звезду даже за непредумышленное убийство.

"Как это может быть случайностью? Оружие у него в руках было. Экспертиза разберётся, из чего именно он стрелял, тут больше похоже на пистолет Макарова, какая-то нестандартная пневматика. Актёр был обязан знать своё оружие, его поражающие свойства", — заключил юрист.

22 октября Болдуин убил из пистолета оператора Галину Хатчинс. Также при стрельбе был ранен режиссёр Джоэл Соуса. Врачи оценивают его состояние как критическое. Актёр утверждает, что пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин
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