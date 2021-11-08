Пилот совершил посадку самолёта компании "Россия" в Абакане вместо Красноярска

Экипаж пассажирского самолёта авиакомпании "Россия" решил не совершать посадку судна в аэропорту Красноярска и приземлился в Абакане.

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, все остальные рейсы садились по графику. К этому часу самолёт уже вернулся в Красноярск, передаёт РИА Новости.

"Самолёт не стал осуществлять посадку в Красноярске и улетел в Абакан", — сказали в аэропорту.

По предварительным данным, пилот не смог посадить самолёт в городе назначения из-за сильного бокового ветра. После двух неудачных попыток он быстро набрал высоту и взял курс на Абакан. При этом пассажиры отмечают, что в салоне началась паника, некоторые люди кричали, когда экипаж выполнял неожиданные манёвры, пишет ТВК.

"Это было страшно, очень", — поделился мужчина, который находился на борту.

Порывы ветра в Красноярске достигали 9,4-10 м/с.

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