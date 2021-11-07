В Екатеринбурге задержали шамана Габышева

В Екатеринбурге был задержан и помещён в психиатрическую больницу шаман Александр Габышев.

"Он задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

При этом адвокат Габышева Ольга Тимофеева сообщила, что ей ничего не известно о задержании своего клиента.

"Нет, не могу подтвердить, у меня такой информации нет", — сказала она, добавив, что Габышев не выписан из медучреждения.

Ранее шаман, который попал в заголовки мировых СМИ после того, как отправился в пеший поход через всю Россию, чтобы "изгнать из Кремля” президента Владимира Путина, которого он называет "демоном", был помещен в психиатрическую лечебницу.

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