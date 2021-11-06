Пассажир поезда закрылся в купе и ранил сотрудников полиции и Росгвардии

В субботу, шестого ноября, в поезде Москва — Адлер ранили полицейского и сотрудника Росгвардии. Об этом рассказали представители транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным правоохранителей, в ходе происшествия ранили два человека. Работник СОБР получил пулю в руку, мужчина побывал у врачей и чувствует себя нормально. Полицейского ранили в аналогичное место.

Силовики пришли из-за сообщения руководителя поезда о противоправных действиях 44-летнего пассажира, жителя Ставрополя. Мужчина закрылся в купе и отказывался выходить. Когда полицейский попросил злоумышленника открыть дверь, он выстрелил в сотрудника. После этого правоохранители оцепили вагон, а также перевели людей в безопасное место, никто из них не пострадал.

"Гражданин отказался добровольно покинуть купе, был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщили в пресс-службе для ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на представителя власти.

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