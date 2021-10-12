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Претендентов на личное оружие будут проверять МВД и ФСБ - Росгвардия

Общество

По предложению Росгвардии претендентов на получение оружейной лицензии будут проверять сотрудники МВД и ФСБ. Документ планируют выдавать только после заключения о "потенциальной угрозе".

Претендентов на личное оружие будут проверять МВД и ФСБ - Росгвардия

Законопроект ведомство опубликовало на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно информации, желающих приобрести оружие, должны проверить "от и до". В том числе и на "угрозу общественной безопасности".

"В случае принятия закона лицензию на покупку оружия не будут выдавать тем гражданам, в отношении которых по результатам проверки… вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности", — говорится в законопроекте.

В случае если гражданин не "прошёл проверку", в ведомстве предлагают отказывать в выдаче оружия либо аннулировать имеющуюся лицензию. В том числе с запретом на использование. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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