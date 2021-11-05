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СМИ: участковый ударил москвичку удостоверением со словами: "Я здесь власть!"

Происшествия

Московские правоохранители проводят проверку после инцидента с участковым, который, по данным СМИ и соцсетей, пришёл в квартиру к жительнице Москвы и ударил её по лицу своим удостоверением со словами: "Я здесь власть!"

Ранее потерпевшая рассказала журналистам, что к ней в квартиру 30 октября пришёл участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский, чтобы установить местонахождение военнообязанного гражданина — родственника мужа москвички. Между полицейским и хозяйкой квартиры произошёл конфликт, после чего женщина обратилась в больницу.

В пресс-службы главка МВД по Москве сообщили РИА Новости, что пострадавшая пожаловалась на действия правоохранителя в полицию, а участковый заявил, что женщина вела себя неадекватно.

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Автор: Игорь Рябов
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