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Полиция Мадрида застрелила нападавшего с ножом

Происшествия

В испанском Мадриде полиция застрелила мужчину, который угражал ножом прохожим.

Как сообщает радиостанция Cope, бездомный мужчина угрожал прохожим большим кухонным ножом. Он ранил в руку одного из полицейских, после чего против мужчины использовали огнестрельное оружие.

Отмечается, что нападавший был выходцем из Африки, ему было около 35 лет. Погибшего за последний год задерживали четыре раза за нападение на представителей власти.

Радиостанция подчёркивает, что полиция не считает инцендент терактом.

Ранее в американском штате Колорадо полицейские застрелили мужчину в инвалидной коляске, который угрожал взорвать больницу. 32-летний Теренс Бауман утверждал, чток его кислородному баллону прикреплена бомба.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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