В посольстве России в ФРГ прокомментировали смерть дипломата Кирилла Жало

Российское представительство в Германии в пятницу, 5 ноября, прокомментировало смерть сотрудника Кирилла Жало, которая произошла утром 19 октября этого года.

По словам дипломатов, произошедшая трагедия — несчастный случай. В посольстве рассказали, что тело 35-летнего работника отправили в Россию, никаких проблем с этой процедурой не возникло.

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", — подчеркнули на официальном сайте представительства России в ФРГ.

Ранее российский дипломат выпал из окна верхнего этажа посольства в районе Митте в Берлине. Медики скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, не смогли спасти жизнь Жало. Он работал вторым секретарём два года.

Ряд западных СМИ заявили о связи посла с ФСБ, подразделением по борьбе с терроризмом в России и предположили, что его могли устранить третьи лица. Москва не согласилась на вскрытие тела, а также не позволила немецким правоохранителям расследовать смерть Жало.

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