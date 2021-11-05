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В Берлине найден мёртвым российский дипломат

Происшествия

В Берлине нашли мёртвым 35-летнего секретаря посольства российской дипмиссии Кирилла Жало.

По информации SPIEGEL, тело лежало на тротуаре перед зданием посольства РФ 19 октября.

Вызванные врачи скорой помощи не смогли реанимировать мужчину.

Как сообщают немецкие СМИ, мужчина упал с верхнего этажа комплекса посольства в районе Митте в Берлине. Он был вторым секретарём с лета 2019 года.

Посольство России не дало согласия на вскрытие тела. По информации SPIEGEL, тело дипломата уже передано в Россию. Причина смерти пока неизвестна.

Известно, что в Берлине погиб сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

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Автор: Олеся Киреева
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