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Более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19 завели в РФ

Происшествия

Свыше 500 уголовных дел завели российские правоохранители по фактам изготовления и распространения поддельных документов по COVID-19 — сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и медсправок. Об этом сообщает МВД РФ.

Более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19 завели в РФ

"Во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов", — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что в течение лишь одной недели полицейские выявили 26 человек, причастных к подделке медицинской документации и её реализации, обнаружили 216 сайтов, через которые распространялись фальсифицированные сертификаты. Было возбуждено 14 уголовных дел по фактам таких преступлений.

Сообщается, что мероприятия по противодействию изготовлению и распространению поддельных документов по COVID-19 продолжаются.

Ранее ЕС потребовал от России расследовать случаи продажи европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса на сервисах в даркнете.

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Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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