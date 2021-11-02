ЕС потребовал, чтобы Россия расследовала случаи торговли COVID-сертификатами

Представительство ЕС в РФ потребовало расследовать фальсификацию российских QR-кодов и цифровых COVID-сертификатов Евросоюза.

Ранее в "Лаборатории Касперского" заявили о масштабной продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса на сервисах в даркнете. Члены Евросоюза напомнили России и другим государствам, что за такие правонарушения в национальном законодательстве предусмотрена ответственность, передаёт РБК.

"Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", — отметили в организации.

По информации программистов, средняя цена сертификата вакцинации на теневых площадках сегодня составляет 300 долларов. В некоторых случаях мошенники указывают стоимость документа в криптовалюте.

При этом хакеры утверждают, что подлинность QR-кодов можно проверить в специальных приложениях.

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