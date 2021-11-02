Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД РФ Новосельцева

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве бывшего замруководителя Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Новосельцева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городе Королёве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБ МВД России Алексея Новосельцева", — цитирует представителя МВД ТАСС.

В ГСУ СК по Москве агентству уточнили, что по подозрению в убийстве Новосельцева задержали жителя Подольска. Это знакомый дочери убитого.

Согласно предварительной информации следователей, задержанный задолжал экс-замглавы ГУЭБ МВД РФ крупную сумму. По сведениям агентства, речь идёт о более чем 6 млн рублей.

Напомним, бывшего заместителя Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Новосельцева нашли убитым 26 октября в бане на одном из участков садового товарищества "Родник-1" в Новой Москве. Установлено, что мужчина скончался от колото-резаных ранений.

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