В РПЦ призвали не считать убийство при самообороне преступлением

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нельзя считать убийство при самообороне или защите близких преступлением.

"Человек не может в суматохе, в темноте точно рассчитать силу удара, чтобы этих троих обезвредить и при этом они остались живы", — рассказал митрополит в эфире "Россия 24".

Этот комментарий представителя РПЦ во многом был связан с оправдательным приговором жителю Тверской области Александру Зобенкову. Напомним, что в мае прошлого года он ранил троих человек, которые позже скончались.

Ранее в РПЦ прокомментировали систему распознавания лиц в московском метро. Так, в Московском патриархате считают, что у системы есть множество рисков. Например, опасность заключается в том, что данные могут куда-то утекать.

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