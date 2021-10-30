Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нельзя считать убийство при самообороне или защите близких преступлением.
"Человек не может в суматохе, в темноте точно рассчитать силу удара, чтобы этих троих обезвредить и при этом они остались живы", — рассказал митрополит в эфире "Россия 24".
Этот комментарий представителя РПЦ во многом был связан с оправдательным приговором жителю Тверской области Александру Зобенкову. Напомним, что в мае прошлого года он ранил троих человек, которые позже скончались.
Ранее в РПЦ прокомментировали систему распознавания лиц в московском метро. Так, в Московском патриархате считают, что у системы есть множество рисков. Например, опасность заключается в том, что данные могут куда-то утекать.
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