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Дело завели после доставки тела к администрации района на Кубани

Происшествия

Уголовное дело возбудили в Краснодарском крае в связи с доставкой тела умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района.

Дело завели после доставки тела к администрации района на Кубани

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру, дело завели по статье УК РФ "Надругательство над телами умерших". Расследование инцидента взято на контроль прокуратурой.

По информации ведомства, 30 октября в Тимашевске предприниматель, занимающийся оказанием ритуальных услуг, по направлению участкового доставил тело скончавшейся женщины 1957 года рождения в морг Тимашевского района, где должны были установить причины её смерти.

В морге принять тело отказались, сославшись на выходной и отсутствие специалиста.

На следующий день предприниматель с напарником, не уведомив родственников умершей, доставил её тело к зданию администрации Тимашевского района.

Лишь после этого тело женщины отвезли в морг Тимашевской ЦРБ, где провели его исследование.

Сообщается, что в связи со случившимся прокуратура направила руководителю краевого бюро судебно-медицинской экспертизы представление с требованием устранить причины инцидента и не допускать подобных случаев в будущем.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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