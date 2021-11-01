"Золотой" трасфер: на Кубани к мэрии сын принёс тело умершей в больнице матери

Город Тимашевск на Кубани в воскресенье неожиданно для себя "прославился" на всю страну. Там к администрации мужчина привёз тело своей умершей в больнице матери.

Носилки с покойницей он поставил перед входом.

Как оказалось, причина такого дикого, на первый взгляд, поступка в том, что сын покойной не мог похоронить её аж с 29 октября — у него не было денег, чтобы по требованию сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы, оплатить "доставку" тела из больницы в городской морг. С мужчины потребовали семь тысяч рублей. Хотя, по закону, это бесплатная услуга.

Трансфер от больницы — до морга. Семь тысяч рублей.

Тогда вдвоём со знакомым мужчина привёз мёртвую мать к мэрии Тимашевска.

Из всех градоначальников к собравшимся на площади неравнодушным гражданам вышел только руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами. После короткого разговора тело покойной было занесено в здание районной управы. Об этом пишут очевидцы в городских пабликах.

Полиция, как сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю, начала проверку.

Высказался и глава района. Андрей Палий заявил, что "есть вопросы к работе моргов и ритуальных служб":

"Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины — недопустимая. Аморальная. Вопросы к работе морга и ритуальных агентстве есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно — за какие услуги и сколько надо платить. Сейчас самое главное, тело морг принял. Все проблемы обсудим завтра на совещании всех заинтересованных сторон, чтобы такое не повторилось, — написал он в Инстаграм.