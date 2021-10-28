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В Свердловской области местную жительницу заподозрили в убийстве своего ребёнка

Происшествия

В Свердловской области заключили под стражу местную жительницу, которая предположительно в ходе конфликта зарезала свою восьмилетнюю дочь.

В Свердловской области местную жительницу заподозрили в убийстве своего ребёнка

По информации правоохранителей, 26 октября вероятная убийца во время спора взяла в руки обычный нож и нанесла удары девочке. Она погибла на месте трагедии. Мать признала вину, однако до этого убеждала полицейских, что ребёнка зарезал незнакомый мужчина, который вломился в дом. Обвиняемая заявила, что причиной её поступка стал слишком частый детский плач и непослушание.

Известно, что 34-летняя женщина стояла на учёте у психиатра. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетней". Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

"Сегодня по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она заключена под стражу до 25 декабря 2021 года", — написали на официальном сайте Следственного комитета по Свердловской области.

Ранее в Алтайском крае мама пятерых детей избивала сына и держала его на цепи, поскольку тот плохо себя вёл. В таком состоянии ребёнок находился от двух до восьми часов ежедневно.

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Кровавая резня | Мать хладнокровно зарезала дочь
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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