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В Алтайском крае многодетная мама избивала ребёнка и держала его на цепи

Происшествия

В Алтайском крае осудят многодетную маму, которая избивала сына и привязывала его цепью. Об этом на официальном сайте Следственного комитета России по региону рассказала представитель ведомства Людмила Рязанцева.

В Алтайском крае многодетная мама избивала ребёнка и держала его на цепи

Местную жительницу 39-ти лет обвинили в постоянных избиениях десятилетнего сына и ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. По версии правоохранителей, мама пятерых детей с 2019-го по 2021 год издевалась над ребёнком и привязывала его ногу верёвкой и цепью к мебели. В таком состоянии он находился до восьми часов.

"В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала, объясняя свои неприязненные отношения к ребёнку его непослушанием", — сообщила Рязанцева.

Как рассказали в Следственном комитете, женщину в прошлом лишали родительских прав, однако в 2018 году их вернули. Также в сообщении отметили, что обвиняемая была фигурантом дела о преступлениях против собственности.

Ранее жительницу Курска приговорили к 15 годам тюрьмы. Женщина облила своего восьмилетнего ребёнка бензином за плохое поведение и подожгла, из-за чего мальчик скончался.

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Сидели на цепи и терпели побои. В Петербурге мать-одиночку обвинили в издевательствах над детьми
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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