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Подозреваемого в подготовке терактов ликвидировали силовики под Мурманском

Происшествия

Жителя Мурманской области, подозреваемого в подготовке терактов, ликвидировали при задержании сотрудники ФСБ.

Подозреваемого в подготовке терактов ликвидировали силовики под Мурманском

Как сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства, сотрудники ФСБ попытались задержать мужчину, когда тот доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города Кандалакши.

"Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен", — цитирует агентство сообщение ФСБ.

В результате инцидента никто из гражданского населения и правоохранителей не пострадал.

По данным ФСБ, ликвидированный при задержании мужчина являлся сторонником запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство". Сообщается, что он готовил теракты на военных объектах.

В ходе обысков по месту регистрации и временного пребывания злоумышленника, а также места происшествия силовики нашли СВУ и требующиеся для его изготовления составляющие, холодное и огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Автор: Владимир Васютченко
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