Теракт предотвратили в Ставропольском крае сотрудники ФСБ

Попытку совершения теракта предотвратили сотрудники ФСБ в Ставропольском крае.

Согласно информации центра общественных связей ведомства, резонансный теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона с применением самодельного взрывного устройства готовил сторонник «Исламского государства»*.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. При обыске по месту жительства подозреваемого силовики обнаружили и изъяли взрывчатку и поражающие элементы, которые предназначались для изготовления взрывного устройства.

В настоящее время следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в связи с выявленным преступлением.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении попытки теракта в Башкирии. По подозрению в причастности к его подготовке задержали пять человек, которые, по данным силовиков, являются участниками неонацистской группировки из города Уфы.

"Исламское государство" - запрещённая в РФ террористическая организация

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