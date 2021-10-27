В Новосибирске вышедший из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать-инвалида

В Новосибирске освободившийся из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать с инвалидностью Зою Васильеву. Об этом рассказала её подруга и в прошлом соседка по квартире Наталья Петракова.

По словам женщины, у подруги были гематомы и признаки анорексии. Также Васильева ударялась головой. Петракова добавила, что сын забрал у матери телефон.

Вместе с этим Петракова заявила, что сын Васильевой рассказывал ей о собутыльниках, с которыми пьянствовал дома. Когда она решила навестить подругу, в квартире оказалась сотрудница соцзащиты. Как только Васильева увидела бывшую соседку, она заплакала и рассказала о зверствах мужчины.

"По всему её телу были огромные синяки, особенно возле таза. Средний палец на левой руке разодран и сломан. Всё лицо зелёное, такое ощущение, что недавно начали сходить синяки, а спина покрылась пролежнями. Также мне показалось, что у неё началась анорексия", — сказала Петракова в беседе с информационным порталом Lifedd.

Петракова сообщила правоохранителям о насилии сына над мамой и оформила заявление. По данным собеседницы, Васильева сейчас находится в доме ветеранов.

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