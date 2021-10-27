EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Регина Тодоренко рассказала о своей инвалидности
МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе
Подольская показала всех мужчин большой семьи Пресняковых
Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом
Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе
Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
"Отчитываться за памперсы": Нилов о расширении списка трат маткапитала
Лавров: вооружающие Украину страны должны задуматься после инцидента с БПЛА
Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию

В Новосибирске вышедший из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать-инвалида

Происшествия

В Новосибирске освободившийся из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать с инвалидностью Зою Васильеву. Об этом рассказала её подруга и в прошлом соседка по квартире Наталья Петракова.

В Новосибирске вышедший из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать-инвалида

По словам женщины, у подруги были гематомы и признаки анорексии. Также Васильева ударялась головой. Петракова добавила, что сын забрал у матери телефон.

Вместе с этим Петракова заявила, что сын Васильевой рассказывал ей о собутыльниках, с которыми пьянствовал дома. Когда она решила навестить подругу, в квартире оказалась сотрудница соцзащиты. Как только Васильева увидела бывшую соседку, она заплакала и рассказала о зверствах мужчины.

"По всему её телу были огромные синяки, особенно возле таза. Средний палец на левой руке разодран и сломан. Всё лицо зелёное, такое ощущение, что недавно начали сходить синяки, а спина покрылась пролежнями. Также мне показалось, что у неё началась анорексия", — сказала Петракова в беседе с информационным порталом Lifedd.

Петракова сообщила правоохранителям о насилии сына над мамой и оформила заявление. По данным собеседницы, Васильева сейчас находится в доме ветеранов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Издеваются над стариками в доме для престарелых. Видео!
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе
Подольская показала всех мужчин большой семьи Пресняковых
Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом
Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе
Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
"Отчитываться за памперсы": Нилов о расширении списка трат маткапитала
В Новосибирске вышедший из тюрьмы сын избивал 79-летнюю мать-инвалида
Лавров: вооружающие Украину страны должны задуматься после инцидента с БПЛА
Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Мир. Новости мира
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников