Блогер во время стрима избил мать. Полиция проводит проверку

Известный в Челябинске блогер Гобзавр, в реальной жизни Андрей Яшин, в очередном прямом эфире избил свою мать.

Кстати, Людмила часто принимает участие в роликах вместе с сыном. Она смеется над его шутками, читает анекдоты, отвечает на вопросы подписчиков и выполняет их задания. Ее интернет-имя - Людмурик.

1 декабря во время записи очередного стрима парень взбесился и набросился на мать. Он сорвал с нее фиолетовый парик, стал оскорблять и вдруг перешел к избиению: удары по спине и голове посыпались на явно не ожидавшую такого Людмурика.

Подписчики канала Гобзавра возмутились происходящим «по ту строну экрана». И хотя некоторые посчитали это «пиар-ходом» (кстати, ролик набрал рекордное для Гобзавра число просмотров - 34 тысячи), кто-то из неравнодушных зрителей ничего «хайпового» в избиении женщины не увидел и сообщил в полицию.

Следующий ролик Яшин - Гобзавр посвятил извинениям перед Людмуриком. И она - мать же! - великодушно простила сына, заявив, что «ничего страшного не случилось».

Однако, полиция уверена, что «что-то все же случилось». И уже начала проверку в отношении челябинского блогера.