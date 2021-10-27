Пассажир оказался на рельсах в московском метро и выжил

На одной из станций Люблинско-Дмитровской линии столичного метро человек упал на рельсы и выжил.

РИА Новости сообщило, что происшествие случилось на станции "Крестьянская застава". Информационное агентство получило комментарий от представителя экстренных служб:

"На станции "Крестьянская застава" на рельсы пути упал мужчина. Его подняли на платформу живым".

Утром, 27 октября, telegram-канал Московского департамента транспорта проинформировал, что интервалы движения поездов на этой ветке увеличены из-за человека на пути.

Позже ведомство оповестило о возобновлении движения в прежнем режиме.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что двое мужчин упали на рельсы в московском метро.

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