В Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и членов его семьи. Тела троих человек нашли в квартире на западе столицы. Погибшему мужчине 57 лет, женщине — 39, ребёнку — 8.
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тела нашли днём 26 октября на улице Мосфильмовской. У всех — признаки насильственной смерти.
Мотивы убийства сейчас устанавливаются. Рассматривается несколько версий. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова сообщила, что прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.
В Следственном комитете отмечают, что Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.
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