В Москве нашли убитыми бывшего топ-менеджера банка Михаила Яхонтова и его семью

В Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и членов его семьи. Тела троих человек нашли в квартире на западе столицы. Погибшему мужчине 57 лет, женщине — 39, ребёнку — 8.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тела нашли днём 26 октября на улице Мосфильмовской. У всех — признаки насильственной смерти.

Мотивы убийства сейчас устанавливаются. Рассматривается несколько версий. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова сообщила, что прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.

В Следственном комитете отмечают, что Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.