Ребёнок мог ассоциироваться с чем-то злым — эксперт об убийстве в Вологде

По мнению врача-психиатра Сергея Нурисламова, жестоко расправится с 9-летней школьницей женщину могли заставить "голоса". В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, подозреваемая давно "выискивала" жертву и могла ассоциировать детей с чем-то "злым".

Ничего странного

Очевидцы, которые не раз видели подозреваемую около детских садов и площадок, обращались в полицию. Однако стражи порядка не посчитали поведение одинокой женщины чем-то "странным".

"Голоса могут требовать это сделать. Если она ходила по площадке, пыталась разговаривать, подходить к детям, соответственно, понятно, что она искала кого-то. Нашла 9-летнего ребёнка. Ужасно, что больные расхаживают. Больные должны в таком состоянии находиться в психиатрической лечебнице", — пояснил врач-психиатр.

По словам эксперта, так как женщина состояла на психоневрологическом учёте, у неё могли быть галлюцинации. И дети могли "видеться" в искажённом свете. Однако при наличии "справки" за душевнобольной должны были наблюдать специалисты.

По словам Нурисламова, вполне вероятно, что подозреваемая не в первый раз искала жертву именно в районе, где пропала девочка. Психиатр считает, что, возможно, убийца ранее пыталась наладить контакт с доверчивым ребёнком.

"Вполне возможно, что она даже была относительно знакомой девочки, то есть она примелькалась, поэтому не подозревала какой-то опасности", — пояснил врач.

По мнению специалиста, о маниакальных наклонностях в этой ситуации, скорее всего, речи не идёт. Вероятно, женщина страдает шизофренией в острой стадии, либо психозом. Во втором случае, школьница могла её показаться кем угодно.

"В рамках бредовых ребёнок должен был ассоциироваться с чем-то злым для неё, опасным", — резюмировал психиатр.

Возможно, триггером к жестокому преступлению могло послужить и то, что ранее женщину лишили материнских прав в отношении двоих детей. Поводом послужило психическое состояние 40-летней подозреваемой, сообщила омбудсмен по Вологодской области Ольга Смирнова.

По словам Нурисламова, для того, чтобы понять какое наказание грозит убийце, должны провести необходимые экспертизы.

Ранее Pravda.Ru писала о зверском преступлении. Тело 9-летней девочки нашли в одной из квартир города Вологда. По данным СК, женщина заманила школьницу к себе домой, где жестоко убила. Свой поступок подозреваемая объяснить следователям не смогла, так как была "полностью невменяема".

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