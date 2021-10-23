В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за фиктивных прививок от COVID-19

Следственный комитет России завёл уголовное дело против врача и трёх медсестёр за коррупцию и создание фальшивых сертификатов вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге.

По данным правоохранителей, обвиняемые медицинские работники получили сто тысяч рублей от 12 россиян за ложные документы о проведении прививки против коронавируса и внесении этих данных в государственную систему. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

"Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России проводятся необходимые мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении подозреваемыми целого ряда аналогичных преступлений", — написали представители СК на официальном сайте.

Также правоохранители пообещали найти всех лиц, которые помогали предполагаемым преступникам осуществлять противозаконную деятельность. На данный момент следователи продолжают расследовать произошедшее.

По данным Оперштаба на 22 октября 2021 года, в России полностью вакцинировались против коронавирусной инфекции 49 161 150 человек, одну инъекцию первым компонентом сделали 53 511 786. Коллективный иммунитет граждан составил 45,7%.

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