EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты: медианная зарплата в России выросла более чем на 9%
В РФ впервые добились 1 млн рублей компенсации из-за смерти от коронавируса
Авраам Руссо рассказал, как его похитил и избил Тельман Исмаилов
В "Талибане"* назвали ложью и клеветой сообщения об убийстве волейболистки
Арзамасова показала Авербуха с сыном на руках
Секретарь СНБО Украины: президента должен избирать не народ, а парламент
В США придумали новый способ оказания давления на РФ
Посольство США разъяснило ситуацию с визами для россиян
Галкин показал, как проводит тихие вечера в компании Пугачёвой

В России установили максимальную суточную заболеваемость COVID-19

Здоровье

В России зарегистрировали суточный максимум заболеваемости COVID-19, а также смертности от этого вируса. За минувшие 24 часа инфекцией заразились 37 678 человек, погибли 1075.

В России установили максимальную суточную заболеваемость COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 составил 1,07. В России третий день подряд устанавливают пиковое значение суточной заболеваемости. По данным Оперштаба, наибольшее число заражённых коронавирусом людей зафиксировали в таких регионах, как:

  • Москва — 7803;
  • Санкт-Петербург — 3360;
  • Московская область — 2783;
  • Нижегородская область — 761;
  • Свердловская область — 626.

Коллективный иммунитет россиян на 22 октября составил 45,7%.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru назвал причины, по которым на фоне повышения показателей коллективного иммунитета в нашей стране также фиксируется рост заболеваемости коронавируса и смертности из-за инфекции.

"Статистика по COVID-19 в России несовершенна и неточна, это надо признать… Возможно, сейчас нам показывают более объективную статистику — и это может быть ещё одним объяснением высокого уровня заболеваемости и смертности", — заявил Аграновский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус – искусственное творение // ВСЯ ПРАВДА
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В "Талибане"* назвали ложью и клеветой сообщения об убийстве волейболистки
Арзамасова показала Авербуха с сыном на руках
Секретарь СНБО Украины: президента должен избирать не народ, а парламент
В США придумали новый способ оказания давления на РФ
Посольство США разъяснило ситуацию с визами для россиян
Галкин показал, как проводит тихие вечера в компании Пугачёвой
Немецкий посол заявил о подготовке встречи глав МИД в "нормандском формате"
Немецкий посол: Путин готов внести свою лепту в преодоление газового кризиса
Кишинёв сам устроил себе газовый коллапс, ему из него и выкарабкиваться
Минсельхоз: производимой в РФ гречки хватает для обеспечения спроса
Популярное
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи

Крылышки в обсыпке из смеси перцев, острый соус или блюдо с перцем чили - все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья - настоящее спасение.

Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Российское небо не проходной двор: американским бомбардировщикам здесь не место Дмитрий Соколов Игорь Буккер История отравления маркизы де Ганж вдохновила не только маркиза де Сада Игорь Буккер
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования
Здоровье
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников