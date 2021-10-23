В России зарегистрировали суточный максимум заболеваемости COVID-19, а также смертности от этого вируса. За минувшие 24 часа инфекцией заразились 37 678 человек, погибли 1075.
Коэффициент распространения COVID-19 составил 1,07. В России третий день подряд устанавливают пиковое значение суточной заболеваемости. По данным Оперштаба, наибольшее число заражённых коронавирусом людей зафиксировали в таких регионах, как:
Коллективный иммунитет россиян на 22 октября составил 45,7%.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru назвал причины, по которым на фоне повышения показателей коллективного иммунитета в нашей стране также фиксируется рост заболеваемости коронавируса и смертности из-за инфекции.
"Статистика по COVID-19 в России несовершенна и неточна, это надо признать… Возможно, сейчас нам показывают более объективную статистику — и это может быть ещё одним объяснением высокого уровня заболеваемости и смертности", — заявил Аграновский.
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