BAZA: известного тикток-комика разыскивает полиция за убийство

Популярного тиктокера-юмориста из ролика "про тёщу и пиво" объявили в розыск. Алексея Щетинина подозревают в ряде разбойных нападений, убийстве и грабежах. Полиция пообещала информаторам вознаграждение.

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Алексей Щетинин больше всего прославился в социальных сетях в роли зятя, который зазывает тёщу на пиво. Ролики тиктокера набирали десятки тысяч просмотров. Помимо этого, мужчина снимался в забавных видео жены. Однако полицейские утверждают "персонаж" вооружён и опасен.

Так, по мнению следователей, на Щетинине "висит" убийство, несколько грабежей и огнестрельное ранение представителя правоохранительных органов, пишет BAZA.

По сообщению Telegram-канала, последнее преступление, в котором подозревают "вирусного" комика — ограбление. Якобы Щетинин украл из чужой квартиры ценности и деньги на сумму 140 тысяч рублей.

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