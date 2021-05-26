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Депутат Милонов обвинил "содомитов" в блокировке своего TikTok-аккаунта

Общество

TikTok заблокировал аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова. Он сразу же увидел в этом руку "содомитов".

Депутат Милонов обвинил "содомитов" в блокировке своего TikTok-аккаунта

"Всё понятно, это какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом", - написал он в инстаграм.

В интервью РИА Новости, политик заявил, что его команда уже направила обращения администрации сервиса, но пока не получила никакого ответа.

  • Ролики депутата на TikTok еще можно посмотреть, но новые он выкладывать не может.

Политик заявил, что запрет его аккаунта в ТикТок — "знак того, что россияне должны создать собственный аналог платформы, также как программист Павел Дуров создал ВКонтакте, клон Facebook" (цитата Life. ru).

"Это кампания по дискредитации и закрытию ртов здравого смысла во всем мире, — сказал Милонов Life. — Понятно, что социальная сеть TikTok просто боится тех людей, которые осмеливаются высказывать понятные и здравые мысли.”

К слову, прежде чем у него в апреле прошлого года появился собственный аккаунт, Милонов назвал ТикТок "хамским” и "двуличным".

 

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