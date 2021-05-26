Депутат Милонов обвинил "содомитов" в блокировке своего TikTok-аккаунта

TikTok заблокировал аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова. Он сразу же увидел в этом руку "содомитов".

"Всё понятно, это какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом", - написал он в инстаграм.

В интервью РИА Новости, политик заявил, что его команда уже направила обращения администрации сервиса, но пока не получила никакого ответа.

Ролики депутата на TikTok еще можно посмотреть, но новые он выкладывать не может.

Политик заявил, что запрет его аккаунта в ТикТок — "знак того, что россияне должны создать собственный аналог платформы, также как программист Павел Дуров создал ВКонтакте, клон Facebook" (цитата Life. ru).

"Это кампания по дискредитации и закрытию ртов здравого смысла во всем мире, — сказал Милонов Life. — Понятно, что социальная сеть TikTok просто боится тех людей, которые осмеливаются высказывать понятные и здравые мысли.”

К слову, прежде чем у него в апреле прошлого года появился собственный аккаунт, Милонов назвал ТикТок "хамским” и "двуличным".

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