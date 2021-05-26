TikTok заблокировал аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова. Он сразу же увидел в этом руку "содомитов".
"Всё понятно, это какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом", - написал он в инстаграм.
В интервью РИА Новости, политик заявил, что его команда уже направила обращения администрации сервиса, но пока не получила никакого ответа.
Политик заявил, что запрет его аккаунта в ТикТок — "знак того, что россияне должны создать собственный аналог платформы, также как программист Павел Дуров создал ВКонтакте, клон Facebook" (цитата Life. ru).
"Это кампания по дискредитации и закрытию ртов здравого смысла во всем мире, — сказал Милонов Life. — Понятно, что социальная сеть TikTok просто боится тех людей, которые осмеливаются высказывать понятные и здравые мысли.”
К слову, прежде чем у него в апреле прошлого года появился собственный аккаунт, Милонов назвал ТикТок "хамским” и "двуличным".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…