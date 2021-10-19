Более 200 банковских счетов нашли у работавших в ФСБ супругов из Москвы

Часть имущества изымут по решению суда у работавших в ФСБ супругов из Москвы. В общей сложности у них обнаружили более 200 банковских счетов.

Как сообщили РИА Новости в Щербинском суде Москвы, иск об изъятии имущества семейной пары подала Генпрокуратура. Представитель прокуратуры указал, что в ходе расследования дела о хищении индивидуальных рационов питания при их поставках ФСБ был установлен факт коррупционной деятельности экс-начальника одного из отделений управления материально-технического обеспечения ведомства. Он отвечал за закупку рационов.

Согласно сведениям прокуратуры, зарплата сотрудника ФСБ и его жены, работавшей в том же управлении, была их единственным доходом. При этом выяснилось, что на имя супругов во время их службы и после выхода на пенсию было открыто 203 банковских счёта в 34 банках в РФ и за рубежом.

Кроме того, семья приобрела недвижимость, стоимость которой вдвое больше совокупного дохода супругов за восемь лет службы. Сообщается, что документов, которые подтвердили бы источники дохода, семейная пара представить не смогла.

В иске прокуратура требовала изъять у супругов деньги со счетов, а также квартиры и украшения. Суд удовлетворил иск частично, постановив изъять средства с части счетов, а также две квартиры и нежилое помещение.

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