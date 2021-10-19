Женщину, подозреваемую в жестоком убийстве девятилетней школьницы в Вологде, доставят из Карелии на допрос.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, расследование уголовного дела осложняется тем, что у обвиняемой серьёзные проблемы с психикой.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас решают, каким способом лучше всего привезти женщину на следственные действия. Собеседник издания предположил, что стабилизировать подозреваемую будут в стационаре, расположенном в Вологде.
Сейчас женщина находится в одном из медучреждений Беломорска.
Напомним, 18 октября в Вологде обнаружили тело пропавшей двумя днями ранее девочки. По предварительным данным, подозреваемая встретила ребёнка на улице, вошла в доверие и позвала к себе домой. В своей квартире она совершила убийство школьницы, а затем решила скрыться в Карелии.
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