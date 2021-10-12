Москвич рассказал, как смог убежать из рабства в Дагестане

Москвич Пётр Пелеханов и его подруга Ольга отправились автостопом в Крым, но вместо отдыха попали в рабство в Дагестане.

Пётр — опытный путешественник, занимается этим шесть лет. Он вместе с подругой сел в попутный автобус, однако вместо Крыма людей повезли на ферму в Ставропольский край. По словам водителя, все пассажиры хотели там заработать 40 тысяч рублей. Пётр согласился, чтобы посмотреть новое место, а потом уже продолжить путь к полуострову.

Водитель привёз путешественников в Дагестан и заявил, что продал их на ферму. По словам Петра, мужчина получил от покупателя 50 тысяч рублей. После этого отдыхающих затолкали в автомобиль и увезли.

"Когда нас привезли в теплицы, то я уже понял, что мы просто рабы. Нам рассказали, что покупателями стали следователь с 20-летним стажем и бывший депутат. После предупредили, что если мы попытаемся сбежать или сообщить о чём-то, то нас остановят. Были угрозы, что если мы попытаемся убежать через забор, то нас прирежут", — рассказал Пётр для Телеканала "360".

В итоге путешественники сбежали с плантаций, на территории которых были установлены камеры. Второго октября в дагестанской полиции, по информации Петра, сказали, что человек, который его купил — уважаемый, не стоит его очернять.

Пока уголовное дело не завели, правоохранители начали проверку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.