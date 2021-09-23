Возможно ли спасти человека от рабства, рассказал генерал-майор ФСБ

В России отменили рабство в 1861 году, однако людей похищают и в наше время. Что делать, если на твоих глазах человека, например, принудительно засовывают в машину, рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Евгений Лобачёв.

Людное место

Евгений Лобачёв прокомментировал ситуацию, когда на улице девушку пытался затащить в машину мужчина, но у него ничего не вышло. Планы работорговца провалились, потому что прохожая сделала вид, будто знает жертву и их обеих ждёт дома семья. Конечно, преступник не рискнул достать оружие или продолжать насилие.

"Если это происходит в таком месте, где есть много людей, то это абсолютно правильное действие. Она закричала, девушка откликнулась, сопротивлялась, на глазах у всех людей мало найдётся идиотов, которые будут продолжать своё дело. Более того, возникает возможность, что в это время находится здесь где-то поблизости правоохранители, кто угодно. Конечно, тут же придут на помощь", — заявил специалист.

Тёмный переулок

Однако далеко не всегда в подобных ситуациях уместны героические проявления. Если человека похищают в уединённом месте, как сказал эксперт, нужно запомнить:

номер машины;

её марку;

внешность злоумышленников.

Евгений Лобачёв объяснил, что нужно затаиться, поскольку в противном случае у преступника будет ещё одна "единица товара".

Человек может сам найти работорговца

Специалист отметил, что в современной России существуют случаи, когда люди от безысходности соглашаются на "какую угодно работу".

"Как правило, это бывает обслуживание, либо какие-то сельскохозяйственные работы и так далее, и тому подобное. Достаточно в уединённом месте. Тут надо 10 раз посмотреть, понюхать, прежде чем соглашаться на такую работу", — посоветовал Евгений Лобачёв.

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