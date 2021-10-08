Собянин поручил метрополитену выплатить жертве дагестанцев два миллиона рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал напавших на москвича дагестанцев отморозками, а также поручил руководителям метрополитена дать два миллиона рублей пострадавшему, чтобы тот скорее восстановился.

По данным официального Instagram-аккаунта мэра, он встретился в больнице с пострадавшим в метро Романом. Собянин поблагодарил молодого человека за защиту пассажирки от нападок приезжих, пожал ему руку. По словам политика, парню ещё предстоит пройти операцию.

"Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции", — добавил мэр.

Ранее четвёртого октября трое выходцев из Дагестана избили пассажира метро, который заступился за девушку. Она вежливо просила приезжих вести себя тише, но они оскорбились её замечанием.

Ситуацию прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что происшествие не связано с межнациональной напряжённостью.

"Речь идёт о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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