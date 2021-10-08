"Речь идёт о подонках": Песков прокомментировал избиение москвича в метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избиение молодого москвича в метро тремя уроженцами Дагестана не повлияло на усиление межнациональной напряжённости.

По его словам, следствие в отношении троих подозреваемых уже началось. Их оперативно задержали и поместили в СИЗО.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряжённости. Речь идёт о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности", — приводит комментарий государственного деятеля РИА Новости.

Песков добавил, что после необходимых процессуальных действий злоумышленников ждёт наказание. По его мнению, преступления совершают люди разных национальностей, поэтому не нужно перекладывать ошибки отдельных дагестанцев на весь народ.

Напомним, инцидент в метро Москвы произошёл 4 октября между станциями "Измайловская" и "Партизанская". Трое уроженцев Дагестана жестоко избили парня, вступившегося за пассажирку, которая попросила компанию не разговаривать слишком громко. Сейчас пострадавший находится в больнице.

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