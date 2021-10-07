Муфтий Москвы отреагировал на избиение пассажира московского метро дагестанцами

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов прокомментировал Pravda. Ru инцидент в столичном метрополитене, в ходе которого трое уроженцев Дагестана избили парня, заступившегося за девушку.

"Безусловно, это позор. Подобное поведение никак не допустимо, неприемлемо со всех точек зрения, в том числе с точки зрения религии посягать на честь, имущество, жизнь другого человека никто не праве, это является огромным грехом с точки зрения религии ислам. И люди должны понести за это наказание", — заявил проповедник.

Также он добавил, что по законам шариата пострадавший человек может либо простить нападавших людей, либо нанести им такое же увечье.

"В то же время здесь, наверное, более глобально нужно смотреть на вопрос и оценивать, понимать, насколько на сегодняшний день молодёжь и в целом люди деградируют, утрачивают свои национальные, религиозные принципы, устои, живут как хищные звери, что никак неприемлемо", — объяснил муфтий Москвы.

Четвёртого октября трое уроженцев Дагестана избили 25-летнего мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Первомайская". Шестого октября видеозапись нападения была опубликована в сети. Как рассказал сам пострадавший, конфликт произошёл в связи с просьбой девушки вести себя потише, москвич заступился за пассажирку и в итоге был избит.

Позднее данный инцидент прокомментировал министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят своё имя и свои семьи", — осудил земляков министр.

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