Власти Дагестана извинились за земляков, избивших парня в московском метро

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что его земляки, избившие москвича в метро, своим поведением дискредитируют молодёжь республики.

Политик осудил уроженцев Дагестана за их недостойное поведение и выразил сочувствие родным и близких этих людей, которым сейчас, скорее всего, стыдно за своих детей, передаёт РИА Новости.

"Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят своё имя и свои семьи", — подчеркнул министр.

При этом он добавил, что любой человек, нарушивший закон, является преступником, и это не зависит от национальности.

"Это нужно и важно знать и соблюдать… Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления", — сказал Муслимов.

Добавим, что жителя Москвы избили в столичном метро 4 октября. Всех троих подозреваемых арестовали, их обвиняют в покушении на убийство.

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