Воронежцу предъявили обвинение в убийстве семьи и нападении на отдел МВД

Жителю Воронежской области Виктору Мирскому предъявили обвинение в убийстве семьи и нападении на отдел МВД.

По информации Следственного комитета РФ, 52-летнему мужчине инкриминируются статьи "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ".

Как сообщалось ранее, преступления были совершены 16 сентября 2021 года. Следователи установили, что обвиняемый из-за бытового конфликта убил 59-летнюю женщину, 20-летнего молодого человека и пятилетнего мальчика.

После этого он приехал к зданию отдела МВД по Лискинскому району и подорвал самодельным взрывным устройством его дверь, в результате чего был ранен полицейский.

Задержать Виктора Мирского удалось 17 сентября. При этом мужчина оказал вооружённое сопротивление правоохранитялям, был ранен и госпитализирован.

Сообщается, что на допросе мужчина признал вину в инкриминируемых преступлениях и рассказал об их мотивах и обстоятельствах подготовки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.