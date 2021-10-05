Горсовет Евпатории опроверг информацию о задержании его главы Олеси Харитоненко

Информация о том, что глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана, не соответствует действительности. Об этом сообщила зампред горсовета Эмилия Леонова.

"Она на месте, находится в своём кабинете. Она не задержана", — цитирует заявление чиновницы ТАСС.

Собеседница агентства рассказала, что председатель горсовета в настоящее время проходит лечение.

"Сейчас все свои дела здесь закончит и поедет на лечение", — сообщила Эмилия Леонова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Олеси Харитоненко по подозрению в злоупотреблении ею своими полномочиями при изменении назначения земельного участка, относившегося к рекреационной зоне, под жилищное строительство.

Также сообщалось о задержании главы городской администрации Евпатории Романа Тихончука, которого, согласно сведениям источников в правоохранительных органах, подозревают в злоупотреблении полномочиями, создании преступного сообщества и мошенничестве. Во вторник в здании городской администрации Евпатории провели обыски.

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